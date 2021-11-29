В Котовске пенсионера задержали за незаконное хранение оружия

В Котовске на ул. Октябрьской 28 ноября сотрудники полиции задержали 69-летнего пенсионера, у которого нашли и изъяли обрез двуствольного охотничьего ружья. Нарушителя доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ. Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе

В полиции тамбовчанам напоминают, что при добровольной сдаче незарегистрированного оружия они освобождаются от уголовной ответственности.