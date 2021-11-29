В Тамбове на Моршанском шоссе иномарка врезалась в дорожное ограждение

Авария произошла в минувшую пятницу, 26 ноября Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове 26 ноября в 06:50 в районе дома №6 на Моршанском шоссе произошло ДТП. 32-летний водитель автомобиля «VOLKSWAGEN PASSAT» на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги столкнулся с движущейся по главной дороге по полосе встречного движения иномаркой «KIA RIO», за рулем которой находился 35-летний мужчина.

После столкновения «KIA RIO» в неконтролируемом движении влетел в металлическое ограждение. В результате аварии водитель этой иномарки с телесными повреждениями на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в Городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки г.Тамбова.