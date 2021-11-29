На Тамбовщине в кювет улетели «КамАЗ» и иномарка

Аварии произошли в Жердевке и Мичуринском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области два транспортных средства улетели в кювет. Первое ДТП произошло 27 ноября в 20:17 у дома №209 на улице Первомайская города Жердевка. 47-летний водитель грузовика «КамАЗ» с прицепом «ГКБ 8350» отвлекся от управления, в результате чего съехал в кювет и перевернулся. Мужчину с телесными повреждениями доставили в Жердевскую ЦРБ.

Вторая авария случилась 28 ноября около 7 часов утра на 4-м километре автодороги «Каспий-Турмасово-Мичуринск» Мичуринского района. 36-летний водитель иномарки Opel-Astra не справился с управлением и врезался в дорожный знак, после чего вылетел с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в Мичуринскую ЦГБ имени Брюхоненко.