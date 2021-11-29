Тамбовчанин испугался «уголовки» и погасил долг по алиментам

В отношении 28-летнего тамбовчанина судебным приставом было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в пользу 4-летней дочери. Мужчина официально не работал и не оказывал материальной помощи своему ребенку. В итоге образовалась задолженность почти в 150 тысяч рублей.

В соответствии с действующим законодательством, судебный пристав-исполнитель составил в отношении неплательщика протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». По решению суда в качестве административного наказания мужчина отработал 20 часов обязательных работ, однако дог так и не погасил.

- Поскольку после привлечения к административной ответственности должник не погасил задолженность, судебный пристав возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», санкции которой предполагают лишение свободы на срок до одного года, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

Испугавшись уголовного наказания, тамбовчанин устроился официально на работу и полностью погасил задолженность.