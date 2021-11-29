Коронавирус в Тамбове, последние новости на 29 ноября: за сутки заболели 207 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 29 ноября, 54441 человек. 5113 заболевших выздоровели, 1402 тамбовчанина умерли, 10 из них за последние сутки. 29 ноября зафиксировали 207 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 71 мужчина и 115 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 21 ребенок от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 966 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.