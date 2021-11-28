В 2022 году в Тамбове продолжат ремонтировать улицу Советскую

Ремонт дороги и тротуаров по улице Советской в Тамбове продолжат в 2022 году. Участок работ составит 2,6 км: от улицы Максима Горького до Комсомольской площади.

Ремонт начнется весной. Согласно контракту, подрядчик ООО «Строй НЭС-АБ» приведет в порядок проезжую часть, пешеходные и технические тротуары. Установит новые ограждения, автобусные остановки и нанесет горизонтальную дорожную разметку. Финансирование работ по контракту составит 199,6 млн. рублей. В 2020 году на Советской отремонтировали дорогу и тротуары на участке Красногвардейской до Максима Горького.

Кроме того, в областном центре по нацпроекту запланирован ремонт двух участков дорог: по улице Чичерина (от Мичуринской до Северо-Западной) и по улице Ореховой (от Чичерина до Агапкина).