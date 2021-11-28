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Общество28 ноября 2021 10:32

Коронавирус в Тамбовской области на 28 ноября 2021: заразились еще 205 человек

Возраст инфицированных от года до 89 лет
Анна ГРЕБЕНКИНА
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205 новых случаев коронавируса выявили в Тамбовской области к 28 ноября. Среди зараженных 78 мужчин, 113 женщин, 14 детей (мальчики 1, 6,10, 11, 12, 13, 13, 14, 14 лет, девочки 2, 10, 10, 12, 17 лет). Возраст взрослых заболевших от 18 до 89 лет. Общее число инфицированных выросло до 54 234.

51 016 пациентов выздоровели: 25 119 выписали из стационара, 25 897 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. На госпитализации – 925 человек. На домашнем карантине – 1525. Снято с наблюдения на дому – 67689. Выписано из больниц – 33717.

По состоянию к 28 ноября, первый этап вакцинации от коронавируса прошли 456 127 (69% от подлежащего населения). Две прививки сделали 421 725 человек (92,5%). Самая высокая доля вакцинированных в Первомайском районе - 94,7% от подлежащего населения, самая низкая в Мичуринске - 52%.