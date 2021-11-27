Тамбов украсят к Новому году

В ближайшее время городские службы приступят к праздничному оформлению различных уголков областного центра. Внести свой вклад в создание особой атмосферы волшебства и праздника могут и городские предприятия. Принять участие в украшении Тамбова их призвал руководитель города Максим Косенков на прошедшем сегодня совещании в администрации областного центра.

На встречу были приглашены руководители крупных городских организаций — торговых центров, предприятий общественного питания, ресурсоснабжающих организаций, строительных и промышленных компаний.

- Главная задача по украшению Тамбова, конечно же, лежит на городской власти, но мы просим присоединиться и вас. Только совместными усилиями можно создать в городе праздничное настроение, разбавить серость зимних дней, сделать областной центр ярче и привлекательнее, - сказал врип главы Тамбова.

В рамках совещания главный архитектор города Яна Ломко презентовала ряд оформительских решений, которые различные организации могут применить у себя.