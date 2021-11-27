В Тамбове готовят каток в парке «Дружба»

У тамбовчан будет большая зона отдыха Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Рабочие муниципального предприятия «Спецтехуниверсал» подготавливают основание для катка, который уже традиционно будет расположен за Тезиковым мостом в парке «Дружба». Отсутствие осадков и прохладная погода позволяют бригаде качественнее выравнивать порядка 5 тысяч м² территории. Чем ровнее она получится сейчас, тем ровнее и, соответственно, удобнее для посетителей будет каток. В его обустройство вкладывается много сил и ресурсов, поэтому большая просьба к горожанам – не заезжать на площадку для катка и на сам каток, когда он будет залит, на транспортных средствах. Квадроциклы, мотоциклы серьезно нарушают неокрепшее ледовое покрытие, а все попытки восстановить его уже не принесут желаемого результата. Заливать каток рабочие начнут с наступлением благоприятных условий и температуры наружного воздуха.

- Желательно дождаться образования снежной подушки, которая даст возможность сформировать более ровное ледовое покрытие и защитит лед от таяния. Заливать каток будем при отрицательных температурах. Как правило, это в ночное время или ранним утром, - говорит директор МБУ «Спецтехуниверсал» Юрий Клинков. - На заливку катка уходит около недели. Чтобы образовалась необходимая ледовая толщина, требуется до десяти слоев.

По решению администрации города предстоящей зимой в Тамбове будет залито 17 площадок для катания на коньках: на городских территориях, на хоккейных коробках, в спортивных городках и на многофункциональных спортивных площадках – всего около 16 тысяч м².