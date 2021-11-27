Коронавирус в Тамбове, последние новости на 27 ноября: за сутки заболели 208 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 27 ноября, 54029 человек. 50869 заболевших выздоровели, 1380 тамбовчан умерли, 9 из них за последние сутки. 27 ноября зафиксировали 208 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 85 мужчин и 104 женщины в возрасте от 18 до 96 лет, а также 19 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 945 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.