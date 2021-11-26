Тамбовчанин пошел мириться с соседом и чуть не убил его

24 ноября в больницу с множественными колото-резаными ранениями доставили 39-летнего мужчину. По данному факту в Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В совершении этого преступления подозревают 30-летнего ранее судимого соседа пострадавшего.

По версии следствия, вечером подозреваемый пришел в квартиру к соседу для урегулирования существующих разногласий, однако мирно выяснить отношения не получилось. Подозреваемый достал нож и нанес соседу ранения в шею, грудь и живот. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

- По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений потерпевшему.