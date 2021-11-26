Тамбовская область получила сертификат на спортоборудование

Тамбовская область получила сертификат на получение инвентаря и оборудования для местных спортшкол. Он предусматривает получение хоккейных клюшек, горных лыж, сноубордов, кресла-коляски для спортивных танцев и комплектов мишенных установок для занятия биатлоном, производство которых организованно при поддержке Минпромторга России.

- Это оборудование будет использоваться в подготовке ребят в детских спортивных школах Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Хоккейные клюшки передадут отделению детского хоккея хоккейного клуба «Тамбов». Горные лыжи, сноуборды, кресло-коляска — областной спортивно-адаптивной школе. Региональному центру спортивной подготовки — мишенные установки. Они будут использоваться на новой биатлонной площадке на территории лыжного стадиона «Дружба».