Тамбовчанка избила директора магазина, откуда пыталась похитить алкоголь

Прокуратура Сампурского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней жительницы города Тамбова. Ее признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ "Покушение на грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".

Установлено, что в мае 2021 года, находясь в магазине «Пятерочка» в п. Сатинка Сампурского района, тамбовчанка взяла с прилавка бутылку рома и спрятала ее под одежду. Продавец заметила это и потребовала оплатить товар. Однако злоумышленница взяла еще одну бутылку пива и попыталась убежать.

Уже на улице напротив отдела полиции ее догнала директор магазина и потребовала вернуть товар. Подсудимая оказала сопротивление, замахнулась на потерпевшую похищенной бутылкой с ромом, а затем нанесла несколько ударов по голове и телу женщины. После этого тамбовчанку задержали.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.