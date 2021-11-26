Тамбовские антимонопольщики собираются наказать Aliexpress за рассылку спама

Тамбовское УФАС России привлекло в качестве ответчика ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE LTD по факту распространения СМС-спама. Дело в том, что в июле этого года в антимонопольную службу обратился мужчина, который пожаловался на SMS-рекламу, поступившую на его мобильный телефон.

В региональном УФАС выяснили, что сообщение отправил абонентом, который подменил свой номер на слово «Aliexpress». В рекламе предлагалась продукция компании «Aliexpress». В результате расследования установили, что заказчиком рекламы является сингапурская компания ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE LTD, которая подозревается в нарушении Закона о рекламе (распространение смс-рекламы без согласия получателя).

- Рассмотрение дела назначено на 14 часов 20 декабря 2021 года, - сообщили в УФАС по Тамбовской области.