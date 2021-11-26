В Мичуринске осудили предпринимателя за торговлю контрафактной обувью

В Мичуринске суд вынес приговор в отношении местной жительницы - индивидуального предпринимателя. Ее признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 180 УК РФ "Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб".

Установлено, что женщина приобрела у неустановленных лиц контрафактную обувь с чужими товарными знаками «Adidas», «Reebok» и «Nike». Данную продукцию бизнесвумен реализовывала у себя в магазине.

- В результате преступных действий правообладателям причинен материальный ущерб на общую сумму более 1 млн 800 тыс рублей, что является крупным размером, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд назначил жительнице наукограда 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 6 месяцев.