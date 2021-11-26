Тамбовчанина задержали за кражу парфюмерии из магазина

В Тамбове полицейские раскрыли кражу из супермаркета на улице Астраханской. Установлено, что неизвестный зашел в магазин и долго выбирал товар. Выждав подходящий момент, злоумышленник похитил парфюмерную продукцию и скрылся.

Позже сотрудники магазина обнаружили недостачу и обратились в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и составили описание вора. Затем они разослали ориентировки всем наружным службам полиции. В ходе проведенных оперативных мероприятий был задержан 18-летний молодой человек.

- Парень пояснил, что продал парфюмерию, а деньги потратил на себя. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ "Кража", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.