В Тамбовской области при столкновении двух машин пострадал 16-летний подросток

Пострадавший находился в отечественном авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы подросток, произошла 25 ноября в 20 часов 32 минут на улице Котовского в районе дома №11 города Котовска. 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21101» при выезде со второстепенной дороги столкнулся с «Фольксваген Джетта», под управлением 34-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил 16-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21101», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.