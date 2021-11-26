Тамбовчанин обокрал сотрудницу супермаркета прямо на рабочем месте

В областном центре полицейские раскрыли кражу денег у сотрудницы супермаркета на улице Красной г. Тамбова. Установлено, что находясь на рабочем месте, женщина оставила свою верхнюю одежду без присмотра, чем решил воспользоваться посетитель.

Злоумышленник «прошелся» по карманам чужой одежды и нашел там 11 500 рублей. Затем неизвестный скрылся с места преступления. Обнаружив пропажу денег, тамбовчанка обратилась в полицию.

- На место кражи оперативно выехали сотрудники полиции и опросили потерпевшую, была изъята запись с камеры видеонаблюдения в магазине. По видеоматериалу стражи порядка составили описание вора, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В ходе розыска вора нашли и задержали. Им оказался 41-летний житель Товарищеского проезда. Мужчина пояснил, что потратил все украденные средства на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. г ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".