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Общество26 ноября 2021 7:27

Тамбовские поисковики ищут родственников погибшего в годы ВОВ солдата из села Кузьмино-Гать

Куликов Петр Федорович считался без вести пропавшим с ноября 192 года
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовского района, участники регионального отделения Поискового движения России разыскивают родных погибшего в годы Великой Отечественной войны уроженца села Кузьмино-Гать. Известно, что Петр Федорович Куликов родился в 1903 году, а с ноября 1942 года считался без вести пропавшим.

Останки солдата нашли во время полевых поисковых работ в рамках всероссийской акции «Вахта Памяти-2021» в Ленинградской области. Имя солдата установлено по данным солдатского смертного медальона, на вкладыше которого, в графе «родственники», было указано имя отца - Куликова Федора Емельяновича. Жену звали Анастасия Алексеевна.

Тамбовские поисковики обратились в Кузьмино-Гатьевский сельский совет. Однако выяснилось, что в настоящее время в селе не проживают родственники Петра Фёдоровича Куликова.

Для более расширенной поисковой работы активисты регионального отделения Поискового движения России обратились в Государственный архив Тамбовской области, чтобы выяснить судьбу детей погибшего солдата и найти их или их потомков.