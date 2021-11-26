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Здоровье26 ноября 2021 6:40

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 26 ноября: за сутки заболели 210 человек

Общее количество заразившихся – 53821
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 26 ноября, 53821 человек. 50621 заболевший выздоровел, 1371 тамбовчанин умер, 13 из них за последние сутки. 26 ноября зафиксировали 210 новых случаев, это на 1 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 72 мужчины и 124 женщины в возрасте от 18 до 97 лет, а также 14 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 987 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.