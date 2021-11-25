В Тамбове обследовали дом на проезде Физкультурников, жители которого жаловались на плохое отопление

Специальная комиссия обследовала жилой дом № 18 по проезду Физкультурников на предмет теплопотерь. В ее состав вошли представители управляющей компании ЖК «ТИС», Единой городской центральной диспетчерской службы и ресурсоснабжающей организации «Тамбовтеплосервис».

Члены комиссии измеряли температуру теплоисточника в котельной, проверили показатели приборов и соответствия параметров теплоносителя на входе в дом. Также они провели поквартирный обход в одном из подъездов - в каждом жилом помещении проверяли температуру воздуха и систему подключения отопительных приборов.

Как показало обследование, проблема плохого теплоснабжения кроется в неправильно подключенных радиаторах.

- На верхнем этаже подключение отопительных приборов не соответствует расчётной мощности проекта дома, т. к. было проведено самовольное изменение конструкции, - пояснил заместитель директора Центральной городской диспетчерской службы Анатолий Смолихин. - Это напрямую влияет на работу всего стояка в доме, тепло поступает к жителям не в полном объёме. С собственником квартиры проведена беседа, он согласился устранить нарушения. Вопрос остается на контроле.

Напомним, в Тамбове продолжает работать горячая линия по вопросам тепла и горячего водоснабжения по телефону 72-03-39.