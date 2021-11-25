Тамбовчане, живущие в аварийном жилье, признанном таковым до 2017 года, досрочно получат квартиры

На совещании в администрации Тамбовской области проанализировали работы по исполнению программы «Жилье и городская среда». На нем сообщили, что вступившие в программу переселения из аварийного жилья до 1 января 2017 года жители региона, получат новые квартиры досрочно, до 1 июня 2023 года.

- Сегодня мы должны иметь четкий план-график. Люди, живущие в невыносимых условиях, не должны ждать месяцами и годами обещанных им квартир, - сказал сказал Максим Егоров и поручил оперативно представить план-график мероприятий на 2022-2023 годы.

В настоящее время не достроен пятиэтажный дом в Котовске, где планировалось расселить несколько семей (всего 850 кв. м). Затягивается приобретение квартир на рынке вторичного жилья для жителей областного центра из-за роста цен на жилье.

На ежедневный контроль сейчас поставлены все объекты нацпроектов, которые на сегодняшний день не завершены.