В Мичуринске 20-летний парень угрожал ножом приятелю

В отдел полиции по г. Мичуринску 23 ноября поступил сигнал об угрозе убийством. Стражи порядка установили, что накануне в 13:00 на Саратовском переулке между двумя молодыми людьми произошли разборки. 20-летний парень решил доказать свою правоту знакомому, угрожая физической расправой.

Мичуринец с ножом в руках высказывал угрозы в адрес 27-летнего приятеля. К счастью, злоумышленник успокоился, и никто не пострадал в результате инцидента.

- Полицейские опросили стороны конфликт и возможных очевидцев. Злоумышленник дал признательные показания в отделе полиции. Нож, которым он угрожал знакомому, изъят и отправлен на экспертизу. Ранее парень уже имел за плечами криминальный опыт, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время следователями ОМВД по г. Мичуринску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".