В Тамбовской области большегруз протаранил иномарку: в аварии пострадала 6-летняя девочка

МАЗ на перекрестке поворачивал налево Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы маленькая девочка, произошла 24 ноября в 17 часов 50 минут на 14 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории поселка Новая Ляда Тамбовского района. 52-летний мужчина, управляя автомобилем «МАЗ 543202» с полуприцепом «МАЗ 9397», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, поворачивал налево и столкнулся с движущимся навстречу «Шевроле Ланос», под управлением 34-летнего водителя.

- В результате ДТП в областную детскую больницу доставили 6-летнюю пассажирку «Шевроле Ланос», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.