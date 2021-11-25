Житель Тамбовщины пошел на кражу из-за отсутствия денег на празднование своего Дня рождения

В с. Петровское Тамбовской области полицейские задержали 35-летнего мужчину, который совершил несколько краж в своем селе. Было установлено, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление наркотических средств, а еще в отношении него уже было возбуждено уголовное дело за кражу.

Приговором суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно. Но это не остановило жителя Тамбовщины, и он совершил еще несколько преступлений.

Задержанный пояснил полицейским, что нуждался в средствах для существования и решил похитить чужое имущество, чтобы перепродать и выручить деньги. Так, злоумышленник проник в чужой сарай, откуда похитил дорогостоящие электроинструменты, принадлежащие 66-летнему пенсионеру.

Затем мужчина сбыл наворованное имущество, а на вырученные деньги купил себе еду и алкоголь. Таким образом он хотел отметить свой День рождения. Как оказалось, это была не единственная кража. 22 ноября 2021 года злоумышленник проник в дом, где никто не проживал. Оттуда он похитил телевизор и цифровую приставку.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.