На Тамбовщине с территории школы похитили ограждение

В полицию г. Уварово Тамбовской области поступило сообщение о краже с территории местной школы. Как установили полицейские, неизвестный украл три секции металлического ограждения.

Стражи порядка опросили персонал учебного заведения и местных жителей. На месте кражи сотрудники полиции обнаружили следы обуви, оставленные злоумышленником. Участковому вскоре поступил сигнал о том, что одному из жителей неизвестный продал металлическое ограждение за 2 900 рублей. У купившего имущество уваровца возникли подозрения, что оно краденое.

- Участковый уполномоченный полиции Александр Горячев совместно с сотрудником уголовного розыска Ильей Ковалевым провели оперативно-розыскные мероприятия и вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 21-летний парень, проживающий на улице Коммунальной в г. Уварово, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В отделе полиции молодой человек сознался в совершении преступления. Выяснилось, что он совершил кражу 19 ноября 2021 года около 11 часов ночи. Похищенную ограду изъяли. Выяснилось, что парень хотел поправить свое финансовое положение, поэтому решился на кражу.