В выручках двух тамбовских магазинов нашли фальшивые купюры

В дежурную часть городского управления МВД России по городу Тамбову поступило сообщение, что при проверке выручки одного из магазинов областного центра выявлена фальшивая купюра номиналом 5000 рублей.

В торговую точку на улицу Рылеева выехали сотрудники полиции. Установлено, что в магазине имеются три кассовых места, которые оборудованы детекторами определения подлинности банкнот современного образца с инфракрасным источником освещения. Вот только кассиры деньги должным образом не проверили.

Еще одну фальшивую пятитысячную купюру нашли в выручке магазина, расположенного на улице Сенько.

— Полицейские провели беседу во всех магазинах и разъяснили требования об обязательном использовании современных детекторов определения подлинности банкнот, меры ответственности за пропуск фальшивых купюр, а также ответственность за сбыт фальшивок, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.