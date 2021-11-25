Тамбовчанин украл с банковской карты друга 300 тысяч рублей

В городское управление МВД России по г. Тамбову обратился 32-летний местный житель. Он сообщил о том, что с его банковского счета неизвестные сняли сумму в 300 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 31-летнего друга потерпевшего. Задержанный сознался в краже. Мужчина пояснил, что вместе со своим другом закупался продуктами питания в одном из магазинов города. В какой-то момент тамбовчанин увидел, что его товарищ случайно выронил банковскую карту.

Недолго думая, подозреваемый забрал карту себе, после чего снял с нее все сбережения. Как выяснилось, злоумышленник знал на протяжении нескольких лет пароль от банковской карты друга, который последний сам ему сообщил еще в 2015 году. Похищенные деньги злоумышленник потратить не успел, их изъяли полицейские.

- Следователем городского управления МВД России по г. Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.