С контейнерной площадки в Котовске неизвестные украли новое металлическое ограждение

Инцидент произошел на ул. Лесхозной

В Котовске с контейнерной площадки, расположенной на улице Лесхозной, 52, украли новое ограждение. Об этом сообщает "ПроКотовск". Оно было установлено на этой неделе по просьбе жителей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные похитили часть металлических листов. В настоящее время сотрудники правопорядка проводят необходимые мероприятия, направленные на розыск преступников.

— ОМВД России по городу Котовску проводится ряд мероприятий по установлению причастных к нарушению лиц. В настоящее время ориентированы все наряды наружных служб ППС, ГИБДД, участковых, уголовный розыск также нацелен. Кроме того, отрабатываются места совершений возможных других подобных преступлений. Помните, что сотрудники полиции просматривают систему «Безопасный город», которая оказывает существенную роль в раскрытии преступлений. Ни один правонарушитель и преступник не уйдет от ответственности, — сказал заместитель начальника участковых уполномоченных полиции ОМВД России по городу Котовску Владимир Крыков.

Фото: prokotovsk.info