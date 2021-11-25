Пьяный водитель из Липецкой области пытался подкупить тамбовского полицейского

24 ноября на автомобильной дороге «Первомайск-Староюрьево» инспектор ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. 43-летнего нарушителя пригласили в служебный автомобиль для составления протокола по статье 12.8 часть 1 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Автомобилист попытался решить проблему с помощью денег, но полицейский от взятки отказался. О случившемся он уведомил свое руководство и коллег из службы собственной безопасности. Мужчину опросили, запись видеорегистратора, на которой запечатлена попытка подкупа, и деньги изъяли.

- Житель Липецкой области будет привлечен не только к административной ответственности, но и к уголовной, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.