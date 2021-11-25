Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 ноября 2021 8:00

Пьяный водитель из Липецкой области пытался подкупить тамбовского полицейского

Мужчине грозит наказание за нетрезвое вождение и попытку взяточничества
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

24 ноября на автомобильной дороге «Первомайск-Староюрьево» инспектор ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. 43-летнего нарушителя пригласили в служебный автомобиль для составления протокола по статье 12.8 часть 1 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Автомобилист попытался решить проблему с помощью денег, но полицейский от взятки отказался. О случившемся он уведомил свое руководство и коллег из службы собственной безопасности. Мужчину опросили, запись видеорегистратора, на которой запечатлена попытка подкупа, и деньги изъяли.

- Житель Липецкой области будет привлечен не только к административной ответственности, но и к уголовной, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.