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Здоровье25 ноября 2021 6:44

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 25 ноября: за сутки заболели 209 человек

Общее количество заразившихся – 53611
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 25 ноября, 53611 человек. 50384 заболевших выздоровели, 1358 тамбовчан умерли, 11 из них за последние сутки. 25 ноября зафиксировали 209 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 84 мужчины и 109 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, а также 16 детей от 1 года до 13 лет.

- На госпитализации находятся 967 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.