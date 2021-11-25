Коронавирус в Тамбове, последние новости на 25 ноября: за сутки заболели 209 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 25 ноября, 53611 человек. 50384 заболевших выздоровели, 1358 тамбовчан умерли, 11 из них за последние сутки. 25 ноября зафиксировали 209 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 84 мужчины и 109 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, а также 16 детей от 1 года до 13 лет.

- На госпитализации находятся 967 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.