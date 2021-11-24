Тамбовчанин похитил 18 тысяч рублей из ТЦ по продаже стройматериалов

В дежурную часть полиции УМВД по г. Тамбову поступило сообщение о краже денег от 57-летней женщины-предпринимателя. На сигнал выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что инцидент произошел в торговом центре по продаже стройматериалов, расположенном на Б. Энтузиастов.

Как оказалось, в одном из отделов предпринимательница отлучилась в обеденное время, чем воспользовался злоумышленник. Неизвестный проник в помещение, увидел, что рядом никого нет, нашел ключ от металлического ящика и украл оттуда 18 000 рублей, после чего скрылся.

Когда тамбовчанка вернулась, то обнаружила пропажу денег. Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев и внимательно осмотрели помещение. На месте преступления был обнаружен ключ от металлического ящика и отпечатки пальцев, оставленных вором. По записям с камер видеонаблюдения стражи порядка составили фотоориентировку высокого мужчины в темной одежде с коричневым рюкзаком.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 52-летний мужчина, проживающий на улице Социалистической. Ранее злоумышленник уже имел проблемы с законом. В отделе полиции он дал признательные показания. У него изъяли только 9 тысяч рублей, остальное тамбовчанин успел потратить на свои нужды, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Проверяется причастность задержанного к схожим преступлениям.