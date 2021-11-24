В Тамбовской области осудили членов ОПГ, которые незаконно трудоустраивали мигрантов

В Тамбовской области вынесли приговор группе лиц из 6 человек. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан).

Следствием и судом установлено, что 54-летняя жительница Мичуринска создала под видом оказания законных платных услуг преступную группу для организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. В состав группы входили ее родственники и знакомые. Участники группы с 2014 по 2019 год фиктивно трудоустраивали иностранных граждан, ставили их на учет по месту пребывания, регистрировали в принадлежащих им жилищах либо договаривались с собственниками иных домовладений, организовывали сдачу иностранными гражданами комплексного экзамена и получение соответствующих сертификатов без соблюдения установленной законом процедуры, оказывали содействие им в оформлении различных фиктивных справок и заявлений.

В результате незаконных действий участников преступной группы в органы по вопросам миграции Тамбовской области подавались документы для получения иностранными гражданами патентов, разрешений на временное проживание в РФ, видов на жительство в РФ, гражданства РФ и т.д., содержащие заведомо ложные сведения. Таким образом, 68 иностранных граждан необоснованно получили документы, предоставляющие право незаконно пребывать и осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Следствию удалось доказать получение участниками группы от иностранцев не меньше 1,5 миллионов рублей. Преступная деятельность участников группы выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

- Приговором суда организатору незаконной деятельности назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а ее подельникам – 3 лет лишения свободы условно со штрафом 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.