Тамбовчанку осудили за покупку поддельного сертификата о вакцинации против Covid-19

В Тамбовской области сотрудники полиции установили, что в конце июля 2021 года 35-летняя жительница Сосновки обратилась к знакомой медсестре за помощью в получении сертификата о вакцинации от COVID-19 без фактического проведения прививки.

Передав необходимые документы, женщина получила подложную справку с отметкой о том, что она привита первым компонентом вакцины от коронавируса. Злоумышленница планировала использовать подложный сертификат о вакцинации, предоставляющий право осуществлять трудовую деятельность в сфере торговли, однако на нее вышли полицейские.

В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 327 УК РФ "Покушение на использование подложного документа".

Уголовное дело с обвинительным актом было направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

- 19 ноября суд вынес приговор в отношении 35-летней жительницы Сосновки. Женщине назначен штраф в размере 5000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Полицейские напоминают тамбовчанам об ответственности за приобретение и выдачу фиктивных COVID-сертификатов. Уголовная ответственность в отношении изготовителя фальшивого сертификата или справки может наступить по ч.1 ст.327 УК РФ, а за приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа влечет уголовную ответственность, предусмотренную ч. 3 ст. 327 УК РФ.