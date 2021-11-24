Губернатор Тамбовщины считает, что ДК «Юбилейный» нужно сохранить

24 ноября руководитель региона Максим Егоров обсудил на встрече с инициативной группой горожан судьбу ДК «Юбилейный». Врио главы администрации Тамбовской области поддержал идею сохранить Дворец культуры.

Дворец культуры бывшего завода «Полимермаш» был построен к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Здание располагает спортивным и двумя концертными залами. До последнего времени здесь проходили концерты и творческие встречи.

Однако в настоящее время здание находится в неприглядном виде. Горожане переживают, что объект уникальный культуры, без которого сложно представить историю областного центра, будет снесен, а на его месте построят очередной жилой комплекс.

Максим Егоров поддержал идею, что «Юбилейный» необходимо сохранить.

- Ни в коем случае нельзя терять ни одного здания, ни одного объекта, которые важны для любимого города и его жителей. К сожалению, нужно признать, что в Тамбове долгое время многие решения принимались, без обсуждения с жителями. Так происходило с точечной застройкой. Как руководитель области хочу сегодня твердо сказать: как раньше больше не будет, - сказал Максим Егоров.

Со стороны инициативной группы поступило предложение совместно с региональной властью и собственником проработать варианты дальнейшего использования ДК.