Тамбовские полицейские задержали двух дачных воров

На Тамбовщине сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Сосновскому району задержали на месте преступления двух мужчин, которые совершали кражу из дома, где никто не проживал. Злоумышленников доставили в отделение полиции, где они дали признательные показания. Установлено, что в деревне Вирятино из дома воры пытались похитить печное оборудование и две металлических кровати.

Похищенное имущество злоумышленники планировали сдать в пункт приема металлолома. Позже выяснилось, что мужчины причастны к еще одной дачной краже, совершенной в апреле этого года в селе Савинские Карпели. Там из дома 50-летнего жителя воры похитили электрорубанок, электролобзик и ковер.

- В отношении мужчин 64 и 23 лет возбуждены сразу два уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Проводится дальнейшее расследование на причастность задержанных к аналогичным преступлениям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.