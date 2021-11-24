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Происшествия24 ноября 2021 13:29

Тамбовские полицейские задержали двух дачных воров

Кражи произошли в деревне Вирятино и селе Савинские Карпели
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Сосновскому району задержали на месте преступления двух мужчин, которые совершали кражу из дома, где никто не проживал. Злоумышленников доставили в отделение полиции, где они дали признательные показания. Установлено, что в деревне Вирятино из дома воры пытались похитить печное оборудование и две металлических кровати.

Похищенное имущество злоумышленники планировали сдать в пункт приема металлолома. Позже выяснилось, что мужчины причастны к еще одной дачной краже, совершенной в апреле этого года в селе Савинские Карпели. Там из дома 50-летнего жителя воры похитили электрорубанок, электролобзик и ковер.

- В отношении мужчин 64 и 23 лет возбуждены сразу два уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Проводится дальнейшее расследование на причастность задержанных к аналогичным преступлениям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.