Тамбовчанин угнал иномарку «Шевроле Круз» и попал на ней в ДТП

На пульт дежурного УМВД по г. Тамбову 23 ноября в 20:30 поступило сообщение об угоне транспортного средства. 44-летняя женщина рассказала, что у нее угнали иномарку «Шевроле Круз», которая была припаркована на улице Рязанской. Полицейские прибыли на место, опросили потерпевшую и местных жителей, которые, возможно, стали свидетелями преступления.

В ходе розыска сотрудники ГИБДД нашли угнанную иномарку на улице Н. Вирты с техническими повреждениями после ДТП. За рулем легковушки находился 40-летний житель улицы Рязанской. Мужчину задержали.

- Выяснилось, что машина не была закрыта, что помогло тамбовчанину свободно проникнуть в салон и совершить угон. Теперь задержанному придется возместить материальный ущерб потерпевшей за поврежденный автомобиль, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Ранее злоумышленник уже имел за плечами криминальный опыт. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".