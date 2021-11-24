Тамбовчанка пыталась дать руководителю Госавтоинспекции взятку в 10 тысяч рублей

В Тамбове 23 ноября полицейским поступило сообщение о попытке дать взятку руководителю Госавтоинспекции МОМВД России «Мордовский». Было установлено, что 60-летняя жительница областного центра пыталась забрать транспортное средство родственника со штрафстоянки. Однако ей отказали в выдаче машины без законного владельца.

Тогда женщина пошла к начальнику ОГИБДД. Тамбовчанка в служебном кабинете попыталась дать ему взятку в размере 10 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения.

- Денежные средства были изъяты и приобщены к материалам проверки, - сообщает пресс-служба УМВД Тамбовской области.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.