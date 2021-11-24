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Происшествия24 ноября 2021 12:40

Тамбовчанка пыталась дать руководителю Госавтоинспекции взятку в 10 тысяч рублей

Женщина не могла забрать машину родственника со штрафстоянки
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 23 ноября полицейским поступило сообщение о попытке дать взятку руководителю Госавтоинспекции МОМВД России «Мордовский». Было установлено, что 60-летняя жительница областного центра пыталась забрать транспортное средство родственника со штрафстоянки. Однако ей отказали в выдаче машины без законного владельца.

Тогда женщина пошла к начальнику ОГИБДД. Тамбовчанка в служебном кабинете попыталась дать ему взятку в размере 10 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения.

- Денежные средства были изъяты и приобщены к материалам проверки, - сообщает пресс-служба УМВД Тамбовской области.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.