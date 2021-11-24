На шести улицах Тамбова 25 ноября отключат свет

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в четверг, 25 ноября, в областном центре отключат электроэнергию на шести улицах. На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света временно не будет с 8.30 до 16.30:

- ул. Авиационной, д. 1-14, 141;

- ул. Земляной вал, д. 1-25;

- ул. Луговой, д. 1-20;

- ул. Затонной, д. 3-5.

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 11.30 по ул. Никифоровской, д. 22-38Б;

- с 13.30 до 16.30 по ул. Киквидзе, д. 73-75Г.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приноси горожанам свои извинения за доставленные неудобства.