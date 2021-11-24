В Тамбовском районе КамАЗ врезался в легковушку

Грузовик протаранил иномарку Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 23 ноября в 17 часов 40 минут на 12 километре автодороги «Тамбов-Котовск», проходящей по территории Тамбовского района. 31-летний водитель автомобиля «КамАЗ» столкнулся с движущимся навстречу «Nissan Almera» под управлением 55-летнего мужчины.

- В результате ДТП аварии травмы получил водитель автомобиля «Nissan Almera», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.