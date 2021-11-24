Тамбовчанин камнями разбил окно в супермаркете и украл оттуда две бутылки водки

В Тамбовской области 22 ноября полицейским поступило сообщение о краже в Знаменке. Следственно-оперативная группа выехала на улицу Королева. Было установлено, что неизвестный камнями разбил окно супермаркета и проник внутрь. Оттуда злоумышленник похитил две бутылки водки, после чего скрылся.

Стражи порядка составили описание вора по записям с камер видеонаблюдения. Вскоре его нашли и задержали. Злоумышленником оказался 37-летний мужчина, проживающий на улице Комсомольской и злоупотребляющий спиртными напитками.

- Злоумышленник дал признательные показания и вернул спиртное. Выпить его он не успел. Теперь мужчине придется возместить материальный ущерб из своего кармана за разбитое стекло, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В отношении жителя Знаменки возбуждено уголовное дело по п. Б ч. 2 ст.158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".