Коронавирус в Тамбове, последние новости на 24 ноября: за сутки заболели 207 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 24 ноября, 53402 человека. 50205 заболевших выздоровели, 1347 тамбовчан умерли, 10 из них за последние сутки. 24 ноября зафиксировали 207 новых случаев, это на 4 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 76 мужчин и 114 женщин в возрасте от 20 лет до 91 года, а также 17 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 992 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.