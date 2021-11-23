В Мичуринске на станции Кочетовка полицейские задержали мужчину с нунчаками

В Мичуринске на территории железнодорожного парка «С» станции Кочетовка Юго-Восточной железной дороги транспортные полицейские задержали ранее судимого 50-летнего жителя наукограда, у которого при себе нашли нунчаки во время досмотра.

- Изъятый у мужчины предмет был направлен на исследование, которое установило, что нунчаки изготовлены самодельным способом и являются холодным оружием ударно-раздробляющего действия, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По словам задержанного, нунчаки он сделал собственными руками для использования в целях самообороны. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 223 УКРФ «Незаконное изготовление холодного оружия». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.