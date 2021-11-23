Тамбовские спасатели помогли вернуться домой потерявшейся собаке

Несколько дней спасатели заботились о Джесси Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В минувшую пятницу на одной из станций шиномонтажа пропала собака. Оказавшись на перекрёстке оживленных дорог, она растерялась, и ее задела проезжающая машина. Хромую собаку заметили сотрудники Главного управления МЧС России по Тамбовской области. Гостью обогрели, накормили и уточнили у ветеринара, чем можно помочь собаке. И самое главное - оперативно организовали поиски хозяина через социальные сети.

- Три дня животное находилось в вольере подразделения, о нем заботился личный состав, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по тамбовской области.

Как выяснилось, хозяин животного был в отъезде все эти дни и только после возвращения мужчине сообщили, что его любимица найдена. Анатолий приехал в Главное управление и забрал питомца домой. Как выяснилось, собаку зовут Джесси. Владелец поблагодарил весь коллектив управления за помощь и заботу о собаке.