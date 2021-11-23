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Общество23 ноября 2021 12:11

В тамбовских дворах устанавливают новые лавочки

В этом году их будет 149 штук
Ксения АЛЕШИНА
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Работы кипят на западе города

Работы кипят на западе города

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» во дворах областного центра устанавливают новые лавочки. Всего в текущем году будет установлено 149 лавочек и 118 урн.

В настоящее время уже установлено около 100 малых архитектурных форм в разных точках города. В их числе дворы по ул. Набережная 4, 6, ул. Клубная, 13, ул. Островитянова, 26, бульвар Энтузиастов, 35, ул. Карла Маркса, 258. Сегодня работы проводятся на западе города.

- Согласно утвержденной администрацией города схеме во дворе дома № 16 по Рубежному проезду будут установлены 12 лавочек и одна урна. Рабочие устанавливают малые архитектурные формы, которые были закуплены Дирекцией жилищных услуг. Мы делаем это в тех дворах, жители которых в установленные сроки подали заявки и сейчас принимают участие в программе «Комфортная городская среда - сказал директор муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» Юрий Клинков.

Деревянные сидения лавочек обработаны лаком, защищающим их от влаги, основание МАФов металлическое с нанесенным порошковым покрытием. По мере необходимости специалисты будут осуществлять уход за установленным оборудованием и обновлять защитное покрытие.