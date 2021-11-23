Четверо тамбовчан пойдут под суд за нападение на активиста Романа Герасимова

Роман Герасимов выступал против строительства полигона в Сосновском районе

В первом отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей города Мичуринска в возрасте от 20 до 30 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Кроме этого, одному из фигурантов предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в июне этого года 30-летнему обвиняемому неизвестный отправил сообщение, в котором за денежное вознаграждение предложило организовать нападение на жителя Сосновского района Романа Герасимова. Мужчина вместе с жителями протестовал против строительства мусорного полигона и даже обратился с этой проблемой на прямую линию Владимира Путина.

Согласившись с предложением, мужчина привлек для нападения трех своих знакомых. Утром 1 июля текущего года на территории домовладения 43-летнего активиста, обвиняемые нанесли ему множество ударов руками в область головы и туловища, а также распылили в лицо мужчины и его 17-летнего сына перцовый аэрозоль. Видя активное сопротивление со стороны отца и сына, один из фигурантов достал из кармана нож и нанес активисту несколько ударов в жизненно важные органы. Затем, увидев вышедшую из дома на шум супругу потерпевшего, обвиняемые скрылись. В результате преступных действий злоумышленников потерпевшему причинены телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

- Всем фигурантам на период следствия избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

В ближайшее время мужчин ждет судебное разбирательство.

- После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Сосновский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу, - говорит старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова.