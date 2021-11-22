Тамбовчанка украла из магазина в Котовске четыре пары обуви

В дежурную часть ОМВД России по г. Котовску поступило заявление о краже. В одном из магазинов на улице Октябрьской пропало четыре пары обуви на сумму в размере 15 770 рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка опросили продавцов, свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Затем они установили личность предполагаемой преступницы. Ею оказалась безработная тамбовчанка.

- Злоумышленницу доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Теперь ей придется возместить материальный ущерб, причиненный магазину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ «Кража».