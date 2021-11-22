В Тамбовской области месяц разыскивают 46-летнего мужчину

Бакулин Сергей Александрович Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

На Тамбовщине следователи устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение 46-летнего Бакулина Сергея Александровича. Известно, что утром, 21 октября 2021 года, мужчина ушел из дома по улице Ленина в р.п. Сосновка и до сих пор о нем нет никаких вестей.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост средний (174-180), худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы короткие русые, в лобной области залысины.

Особые приметы: нос искривлен на левую сторону, на верхней челюсти слева отсутствует третий зуб, на указательном пальце левой руки отсутствует фаланга, в теменной области головы имеется шрам.

Был одет: куртка черного цвета, шапка черного цвета, кофта темно – синего цвета, спортивные штаны черного цвета (по бокам три полоски серого цвета), ботинки черного цвета.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Бакулина С.А. или -обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по следственному управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.