В Тамбове соседи нашли на лестничной площадке 31-летнего мужчину с травмами и без сознания

В Тамбове вечером, 17 ноября 2021 года, на лестничной площадке многоквартирного дома по улице Чичканова жильцы обнаружили 31-летнего соседа в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями. При доставлении в больницу мужчина скончался.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, в этот день днем погибший у себя в квартире распивал алкоголь с двумя приятелями 43 и 32 лет. В ходе общения гости стали обвинять хозяина в хищении телефона у их общего знакомого, после чего избили мужчину и скрылись. Смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы.

- В настоящее время злоумышленники задержаны, по делу ведутся следственные действия с их участием. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании им меры пресечения, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.