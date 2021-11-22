Тамбовчан приглашают на выставку комнатных растений

Посетить выставку можно 27 и 28 ноября

В Тамбовской областной универсальной библиотеке им. А. С. Пушкина 27 и 28 ноября с 10 до 18 часов состоится традиционная осенняя выставка цветов. Тамбовчане смогут увидеть экспозиции цветоводов-любителей Тамбова и Тамбовской области - людей разных профессий: учителей, экономистов, юристов, которых объединяет любовь к цветам.

- Во всем великолепии будут демонстрироваться различные виды фиалок, пеларгоний, георгинов, ахименисов, стрептокактусов, гибискусов и многих других красивых комнатных растений, в том числе — очень редких. Отдельная экспозиция будет посвящена кактусам: будут представлены редкие виды суккулентов, которые воспринимаются пока как экзотика, но привлекают внимание своей необычностью, - сообщают в Пушкинской библиотеке.

Также у гостей библиотеки есть возможность получить консультации специалистов по выращиванию и уходу за комнатными растениями и принять участие в мастер-классе. Выставка разместится в холле первого этажа. Вход свободный. 0+.

Фото: Пушкинская библиотека